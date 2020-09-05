اليوم.. الأوليمبي يستضيف الرجاء وديا





ومن المقرر أن يحصل فريق الرجاء على راحه 48 ساعه عقب لقاء البوم، قبل العودة للمران الجماعي، يوم الثلاثاء المقبل، كما سيلعب أبناء مطروح 4 مباريات ودية قبل عودة القسم الثاني.



وتستعد أندية دوري القسم الثاني، لعودة النشاط الرياضي، في 2 سبتمبر الحالي، عقب توقف كبير، بسبب جائحة كورونا.









يستضيف الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الأوليمبي، نظيره فريق الرجاء، في الرابعة من عصر اليوم السبت، على ملعب عز الدين يعقوب، بالإسكندرية، في اطار استعدادات فرق القسم الثاني، لعودة المباريات الرسميةوسبق للأوليمبي، الفوز مؤخرا، على فريقا كابيتال، وديلفي، بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الرجاء مؤخرا، مع أبو قير بهدف لكل منهما.