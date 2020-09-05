كورونا حول العالم.. وفاة أكثر من 874 ألف شخص حتى الآن

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، عن ارتفاع في حصيلة ضحايا فيروس حول العالم، حيث حصد تفشي الوباء حتى الآن حياة نحو 875 ألف شخص، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 26.6 ملايين.

 

وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، إلى نحو 188 ألفا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 6.2 مليون، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز".

 

وبلغت حصيلة الوفيات في البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة 125500 حالة، وسجلت حتى الآن أكثر من 4.1 مليون إصابة.

 

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الهند 4 ملايين، وسجلت فيها ونحو 70 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

 

ومن حيث عدد الإصابات حلت روسيا في المرتبة الرابعة حيث سجلت فيها حتى الآن أكثر من مليون و15 ألف إصابة و17649 وفاة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا اصابات كورونا

أخبار تهمك

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ 36 دقيقة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزملك أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مانشستر يونايتد يتحرك لضم سانشو

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الترجي يقطع الطريق على الأهلي والزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ ساعتين

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي فوق عقوبات برشلونة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ نصف ساعة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أكثر من 8 ملايين مصاب ونحو 437 ألف وفاة بكورونا حول العالم

"جونز هوبكنز": ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم لـ8.5 مليون حالة

روسيا: تسجيل 7,9 ألف إصابة جديدة بكورونا.. و181 حالة وفاة

تراجع الوفيات.. فرنسا تسجل أدنى حصيلة في ضحايا كورونا

الصين تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

"كورونا" يحصد أكثر من نصف مليون حالة وفاة و10.3 مليون إصابة حول العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

برشلونة يقترب من نجم هولندا

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

09:34 ص

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

08:48 ص

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

09:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب