بني سويف يواجه أبو قير بالإسكندرية وديا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم، بنادي بني سويف، مواجهة ودية، اليوم السبت، خارج ملعبه، مع نظيره، فريق أبو قير للأسمدة، في الرابعة عصرا.

وسبق لأبو قير، التعادل مؤخرا مع فريق الرجاء، بهدف لكب منهما، حيث تقدم للرجاء، اللاعب خالد زيادة من ركلة جزاء، وتعادل لأبو قير، اللاعب أحمد العش.

ومن المقرر أن تعود مسابقة دوري القسم الثاني، في 20 سبتمبر الحالي، عقب توقف طويل بسبب جائحة الكورونا.

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بني سويف الاسكندري ابو قير

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