روسيا تعلن تسجيل 110 وفيات و5205 إصابات جديدة بكورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل 110 وفيات و5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة ، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1020310 إصابات، منها 17759 حالة وفاة.

 

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، برصد 5110 إصابات جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 4995 إصابة في اليوم السابق)، أي أعلى حصيلة يومية منذ 10 أغسطس عندما تم تسجيل 5118 إصابة.

 

وأشار التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.

 

ورصدت الغرفة 121 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 114 وفاة في اليوم السابق.

 

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1015105 إصابات، بما في ذلك 17649 حالة وفاة و164709 حالات نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ823 حالة نشطة منذ أمس).

 

وتماثل 5812 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 832747 شخصا.

 

 

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