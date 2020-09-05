طقس السبت.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمي بالقاهرة 37 (فيديو)

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع توقعات بفرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق بالوجه البحري ليلًا، وأن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا.



وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:



القاهرة العظمى 37 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 25

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 32 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 23

السويس العظمى 36 والصغرى 23

العريش العظمى 32 والصغرى 23

طابا العظمى 38 والصغرى 25

سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31

الغردقة العظمى 40 والصغرى 30

الفيوم العظمى 39 والصغرى 25

بني سويف العظمى 39 والصغرى 25

المنيا العظمى 40 والصغرى 25

أسيوط العظمى 41 والصغرى 26



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس السبت نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية



- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.



- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.











أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.



طقس السبت:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

