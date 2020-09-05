أستاذ علوم سياسة عن واقعة "السيدة المسنة": السيسي أب لكل المصريين (فيديو)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير العلاج لسيدة مسنة التقى بها خلال جولته التفقدية بشرق القاهرة أمس.

وقال "سنجر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إنه رأى الرئيس السسي أبا لكل المصريين، حيث أنه توقف لاستطلاع حالة سيدة مسنة أثناء تفقده لمشروعات الدولة، معقبا: "هو ده مفهوم القائد، ومفهوم الأب، والرئيس الذي لا يدير الدولة من مكتب مغلق".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن السيدة المسة لم تقترب من سيارة الرئيس إلا لأنها تدرك أن هناك أبا ورئيسا للدولة يستمع لها ولمشاكلها، منوها بأن الرئيس السيسي وضع فلسفة جديدة لحكم الدولة المصرية.

وفي سياق منفصل، أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية في شرق القاهرة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة شملت مشروعات الطرق والمحاور والكباري بجسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي خلال الجولة وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي إكسترا".

وفي ذات السياق، صادف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة بشرق القاهرة سيدة مسنة، طلبت منه مساعدتها في الحصول على علاجها، حيث أكدت على ضرورة رعاية المواطنة صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.

ودار بين الرئيس السيسي والسيدة المسنة حوارًا شرحت فيه أنها تعاني من أمراض القلب والسكر والضغط وتحتاج إلى الرعاية، وعندما ذهبت إلى المستشفى لم يتم قبولها.
من جانبه سألها الرئيس السيسي "مين اللي قالك لا، ده إحنا عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة، وعلقت السيدة المسنة قائلة "والمصحف انتخبتك، ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك ".

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