فضل شاكر يطرح "صباح الخير يا لبنان"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أغنية جديدة بعنوان "صباح الخير يا لبنان"، والتي اتسمت كلماتها بصدق الحب لجوهرة البلدان "لبنان"، لتحمل هذه الأغنية الجديدة، رسائل الحب للحياة والأمل والتفاؤل بميلاد لبنان يزهر من جديد.


أغنية "صباح الخير يا لبنان"، من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع ومن ألحان الشاعر والملحن أيمن قميحة ويعتبر هذا التعاون هو الأول بينهما، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.


وجاء جانب من كلمات الأغنية كالآتي: "صباح الخير يا لبنان صباح الخير يا لبنان  يا ساكن بفضا الوجدان يا أجمل ما خلق ربي بلد اكبر من الأحزان صباح الخير لبوابك لورد مزين عتابك صباح الجنة ع ترابك يا نور وزينة الأوطان صباحك عالمدى اخضر  صباحك ريحة العنبر تجي وتفيق الفنجان".

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