إصابة 17 شخص إثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة في وادي النطرون (أسماء)

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أصيب 17 شخص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الدولي الكيلو 60 اتجاة العلمين، وتم نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة.



والمصابون هم كل من:

محمد محمود مهدى، 39 عاما، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

معوض محمد عبد العاطي، 30 عاما، وجارى عمل الانعاش القلبي بالترياج.

عاشور رجب عبد المنعم، 30 عاما، مصاب باشتباة كسر بالضلوع واشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمد ربيع حسن، 16 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

عبد الحليم شعبان عبد الحليم، 36 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدمين.

الشحات عيد سالم، 23 عاما، مصاب بكسر بالقدم اليسرى.

عبد المنعم عبد الحليم عبد الرحمن، 52 عاما، مصاب بجرح مفتوح غائر باليد اليمني اشتباة ما بعد الارتجاج.

محمد راتب عبد العزيز، 30 عاما، مصاب بجرح رضى أعلى الفم واشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمد فرج عبد الحميد، 35 عاما، مصاب بجروح قطعيه متفرقة بالجسم واشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمود عبد الجواد عبد الهادى، 35 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

صبرى ناجى عبد المعطى، 48 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أحمد محمود 30 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متعدده بالجسم.

منصور شمس الدين سلماوى، 45 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متعدده بالجسم.

طلعت عبد الستار ابراهيم، 45 عاما، مصاب بجرح غائر ومتهتك بالذراع الايمن.

عبد الغفار عبد الباسط لبيب، 50 عاما، مصاب باسترواح هوائى بالصدر ونزيف بالصدر وكسر بالضلوع.

سعيد عبد الرحمن رواش، 60 عاما، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

عادل امام عبد السلام، 35 عاما، مصاب بجرح بالذراع الايسر واشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.