أحلام لـ جمهورها: ألبومي جاهز بنسبة 70% وهذا ما ينقصه

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أكدت الفنانة أحلام، على أنها أوشكت من الانتهاء من التجهيز لألبومها الجديد، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


كتبت أحلام، تغريدة جديدة قالت فيها: "مع إني حريصة على تقديم الجديد والافضل لكم، واذا حبيت أتكلم عن ألبومي فهو جاهز بنسبه٧٠ بالمية ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها اعلن عن موعد نزول الالبوم".


وتابعت أحلام قائلة: "أما بالنسبة للعمل سنقل فهو مش في حساباتي أبدًا لإني مركزه في ألبومي أكثر وممكن لو عندي عمل جاهز أفاجئكم فيه كسنقل".


وفي سياق آخر، طرحت أحلام مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "أنا مدري عن الناس"، وهي من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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