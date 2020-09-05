قتلى وجرحى بانفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنجلاديش

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:25 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت مصادر أمنية في نبجلاديش، اليوم السبت، بمقتل11 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين، جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد ب في مقاطعة نارايانجانج.

 

ووقع الانفجار، مساء أمس الجمعة، عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد "بيت الصلاة الجامع" في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.

 

وتشير المعطيات الأولية، أن الانفجار وقع نتيجة تراكم غاز المكييفات في أحد الأنابيب أسفل المسجد.

 

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