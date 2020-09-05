الفيضانات تتسبب في انهيار المنازل وتشريد السكان بالسودان

أعلنت مجلس الأمن والدفاع السوداني، حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات والارتفاع القياسي لمنسوب المياه.

واستعرض مجلس الأمن والدفاع، برئاسة رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الجمعة، تقارير الخريف لهذا العام.

وأسفرت الخسائر والأضرار البشرية والمادية، عن تأثر 16 ولاية ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وذكرت وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية، لينا الشيخ، في تصريح صحفي عقب الإجتماع، أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام قد تجاوزت الأرقام القياسية، التي رصدت خلال العامين 1988- 1946، مع توقعات باستمرار مؤشرات الإرتفاع.

وكشفت الوزير السودانية، أن مجلس الأمن والدفاع قرر إعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات برئاسة وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص، لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.



