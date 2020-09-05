لليوم الـ20 على التوالي.. الصين تعلن خلوها من الإصابات المحلية بكورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالبر الرئيسي الصيني، في الرابع من سبتمبر، انخفاضا من 25 حالة في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه، إن جميع حالات الإصابة الجديدة تعود لمسافرين قادمين من الخارج، لتسجل البلاد 20 يوما متتالية بدون إصابات محلية.

 

وشهدت الصين، تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 8 مقابل 26 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

 

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى الآن 85112 ، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

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