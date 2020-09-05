اليوم.. انطلاق عرض أولى حلقات "الوجه الآخر" لماجد المصري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ اليوم قناة cbc بعرض أولى حلقات مسلسل "الوجه الآخر"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء.



مسلسل "الوجه الآخر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وبطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد سلامة، مادلين طبر، عماد رشاد، ويُناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.


ويقوم الفنان مدحت صالح بغناء أغنية تتر المسلسل، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.

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