نجم الإسماعيلي للإدارة: المسكنات ليست الحل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
محمد جمال
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تحدث حمزة الجمل،  نجم النادي الإسماعيلي سابقا، عن بيان نادي الدراويش،  بتوجيه الشكر للكابتن أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة وإسناد المهمة الفنية إلى محمد حمص.

وقال حمزة الجمل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "حال الإسماعيلي لن ينصلح بإقالة مدرب وتعيين اخر  والمسكنات ليست الحل".

وتابع: "لابد من اكتمال المنظومة كي يتحقق النجاح في الإسماعيلي،  ومشكلة الإسماعيلي ليست في المدير الفني والجهاز الفني فقط".

وأتم: "على جمهور الإسماعيلي دعم الفريق والوقوف بجانبه وتغيير الأجهزة الفنية للدراويش مسكنات وليس علاجا لمشاكل الفريق"



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