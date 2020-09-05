مطلوب رقم واحد.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن الرئيس السيسي (فيديو)

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عقب عمرو أديب، على الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، معلقا: "هو في كام ريس بينزل يشوف الطريق، الريس بيحب بعمل الحاجة بإيده".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ما حدث في مصر سببه أن هناك كتلة تحملت وأمنت أن الإدارة المصرية الحالية ستعبر بهم الصعوبات، معلقا: "مفيش حاجة غصب في مصر، والناس شايفة اللي بيحصل".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الراجل ده مطلوب رقم واحد"، متوقعا أنه لو هناك رؤساء أسمائهم مطلوبة للاغتيال، فإن الرئيس السيسي واحد منهم، مستطردا: "كلنا عارفين المعلومة دي".



وفي سياق آخر، بثت قناة "Extra News" الفضائية، مقطع فيديو عن إعمار المساجد في مصر، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال التقرير، إن القاهرة عرفت بمدينة الألف مئذنة، لكثرة مساجدها، ومصر الآن يقال عنها بلد مئات الآلاف من المآذن، حيث بلغ عدد المساجد فيها 137 ألف و465 مسجدا.

وأشار إلى أنه منذ الفتح الإسلامي، وحتى قبيل ثورة يوليو كان عدد المساجد في مصر لا يتخطى نحو 11 ألف مسجد، بنيت على مدار 1310 سنين، بمعدل 8 مساجد في العام.



وأوضح، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي الدولة اهتماما كبيرا بإعمار المساجد، حيث بني 1200 مسجد في المدن الجديدة فقط، بمعدل مسجد كل يومين على أحدث الطرز المعمارية.



ولفت إلى أن اهتمام الدولة طال أيضا تطوير وإعمار المساجد القديمة، حيث أنفقت الوزارة أكثر من 6 مليارات جنيه، على تطويرها، بالإضافة 3 مليارات من الجهود الذاتية، وافتتحت 1170 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.



يذكر، أن مديرية أوقاف الإسكندرية تسلمت، يوم الأربعاء سبعة مساجد بمحور المحمودية من تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتقدمت الوزارة بالشكر للهيئة الهندسية وقواتنا المسلحة الباسلة على إنشاء هذه المساجد وتسليمها لوزارة الأوقاف.

والمساجد هي:

1. مسجد الشهيد الرائد محمد درويش الحمزاوي، في عزبة التيرو.



2.مسجد الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة. في عزبة حجازي.



3. مسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماويس، في البكاتوشي.



4.مسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر محمد حمدي. في منطقة القلعة.



5. مسجد الشهيد جندي علي إبراهيم أمين، في خورشيد ش الرحمة.



6.مسجد الشهيد مساعد مصباح محمود علي إدريس، في غيط العنب راغب.



7. مسجد الشهيد نقيب عمر خالد سلامة. في منطقة بوالينو بمحرم بك.

