موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة الإسباني من أجل الاستعداد إلى بداية الموسم الجديد.

 

كشف برنامج "تشيرينجيتو" صباح اليوم السبت عن أن ميسي لم يظهر في مرافق برشلونة حتى الآن، سواء في اختبارات فحص فيروس كورونا أو تدريبات الفريق.

 

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ميسي من المتوقع أن يحضر لمركز تدريبات برشلونة يوم الإثنين المقبل، لإجراء كشف كورونا ثم الانضمام للتدريبات.

 

ويخوض برشلونة مباراة ودية أمام ناستيك، هي الأولى له في الموسم الجديد، يوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري.

 

 

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