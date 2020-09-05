ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:17 ص
هازارد
هازارد
وكالات
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كشفت تقارير صحفية عن حقيقة أنباء توقيع نادي ريال مدريد مع إدين هازارد، مقابل 160 مليون يورو غير صحيحة على الاطلاق.

 

تعاقد ريال مدريد مع هازارد خلال صيف العام الماضي، وذلك قادماً من صفوف نادي تشيلسي، في صفقة كلفت خزائن الفريق الملكي حوالي 100 مليون يورو.

 

وذكرت صحيفة ماركا، أنه بعد التقارير الواردة من بلجيكا التي زعمت أن انتقال إيدن هازارد في صيف عام 2019 من تشيلسي إلى ريال مدريد قد كلف الأخير 160 مليون يورو، نفى النادي الإسباني أن يكون الحال كذلك.

 

وأضافت: "نفي ريال مدريد يتعارض مع التقارير الصحفية التي أكدت أن إجمالي الأموال التي صرفها "اللوس بلانكوس" على هازارد، وصلت إلى 40 مليون يورو في عام 2019، و 56 مليون يورو في عام 2020، و64 مليون يورو في عام 2021".

 

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