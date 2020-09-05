كريم عبد العزيز يكشف لـ"الفجر الفني" قصة فيلمه الجديد "البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين"... وما الذي جذبه للعمل

خلال الفترة القادمة

أشار إلى أنهم لم يقوموا بالإجابة على هذا السؤال خلال أحداث الفيلم.

وأوضح أنه يحب العمل مع المخرج أحمد الجندي، فهو يعرف متى يحتاج المشهد للضحك ومتى نقف الضحك، كونه متمكن كثيرًا، لافتًا إلى أنه ظهر معهم في الفيلم الكثير من ضيوف الشرف مثل مصطفى قمر ونسرين آمين، أحمد فهمي .



وفي نهاية حديثه قال كريم عبد العزيز: "الموضوع عام وكوميدي، وموضوع العمل مختلف عن فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" ولا يوجد ترابط بينهما، بالرغم من أنني ظهرت في هذا الفيلم وأنا صغير وكان عمري 3 سنوات ، في المشهد الذي كان يجمع بين عادل إمام ولبلبة في نهاية الفيلم، ومرت السنوات وجاء أيمن وتار وقال لي ما رأيك أن نُسمي الفيلم (البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين)".



يشارك في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يشارك في بطولته بجانب كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني مجموعة كبيرة من النجوم منهم ماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وتأليف أمين وتار وإخراج أحمد الجندى ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.















