"الأوقاف": صيانة 3 آلاف مسجد معطل منذ 15 عاما

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لا يستطيع أحد أن يزايد على مصر أنها تقوم بهدم المساجد، مؤكدًا على إستراتيجية الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف للعمل على إعمار بيوت الله.

وأضاف "طايع"، في اتصال هاتفي على فضائية "دي ام سي" أن هناك 120 مسجدا دخلوا الخدمة بجوار أكثر من 3000 مسجد تم إحلالهم وصيانتهم وكانوا معطلين منذ أكثر من 15 عامًا.

وتابع: "هناك أكثر من 180 ألف مسجد يصدعون بالحق ويعلون كلمة الله ولا يستطيع احد أن يزايد على مصر انها تهدم بيوت الله ونحن نعمرها مبنا ومعنى".

يذكر، أن مديرية أوقاف الإسكندرية تسلمت، يوم الأربعاء سبعة مساجد بمحور المحمودية من تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتقدمت الوزارة بالشكر للهيئة الهندسية وقواتنا المسلحة الباسلة على إنشاء هذه المساجد وتسليمها لوزارة الأوقاف.
والمساجد هي:
1. مسجد الشهيد الرائد محمد درويش الحمزاوي، في عزبة التيرو.

2.مسجد الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة. في عزبة حجازي.

3. مسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماويس، في البكاتوشي.

4.مسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر محمد حمدي. في منطقة القلعة.

5. مسجد الشهيد جندي علي إبراهيم أمين، في خورشيد ش الرحمة.

6.مسجد الشهيد مساعد مصباح محمود علي إدريس، في غيط العنب راغب.

7. مسجد الشهيد نقيب عمر خالد سلامة. في منطقة بوالينو بمحرم بك.

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