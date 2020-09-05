ندوة "د.حسن عطية" بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن فعاليات التجريبي 2020

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:53 ص
بوابة الفجر
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تبدأ اليوم في تمام الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا، وقائع وفعاليات الندوة المصرية التي خصصتها إدارة مهرجان القاهرلي للمسرح التجريبي هذا العام للراحل الكبير د.حسن عطية تحت عنوان " د.حسن عطية ..المنهج والباحث وتعدد الأدوار".

تتوالى وقائع الندوة عبر محورين أولها يحمل عنوان " جدل الدور التعليمي وخصوصية معلم الفنون" ويتحدث في هذا المحور أولا  الباحث د.أحمد عامر الذي يقدم ورقة بعنوان " أن تكون أستاذا " وتستغرق كلمته خمس عشرة دقيقة.

يليه ولخمسة عشر دقيقة أخري الباحث محسن الميرغني الذي يقدم ورقته المعنونة "ملاحظات حول تدريس الفنون/ الأستاذ المبدع والأستاذ الملقن".

ويختتم المحور الأول الدكتور محمد سمير الخطيب بورقة بحثية عنوانها"الجدل بين الناقد والباحث الأكاديمي"
وبعدها يفتح الباب لحوار مع الجمهور لمدة نصف ساعة ينتهي في الثانية عشرة والنصف،.

وبعد استراحة قصيرة مدتها ربع ساعة تبدأ ةقائع المحور الثاني المعنون" حسن عطية؛ المهام النقدية والدور الاجتماعي" .

ويفتتح المحور بورقة للباحث د.محمود سعيد عنوانها" حوار الناقد الجاد/الإنسان والدور والانجاز ".

تليه الباحثة رنا عبدالقوي التي عنونت ورقتها "النقد الممارسة الكاشفة وأداة التواصل بين صناع العمل الفني وأفراد مجتمعهم".

وأخيرا  يقدم الدكتور خالد سالم مداخلة وورقة بعنوان"حسن عطية يغترف من مسرح وسينما أسبانيا وأميركا اللاتينية".


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