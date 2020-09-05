الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت.. أمطار غزيرة ورعدية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

إلى هذا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 38
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 38
درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 39
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 30 والعظمى 40
درجات الحرارة في طابا الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة في الطور الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 43
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 29 والعظمى 45
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 45
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 27 والعظمى 46
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

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