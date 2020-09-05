"اليونان": سلوك تركيا يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة

اتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، تركيا، بأنها تتسبب في زعزعة الاستقرار والسلام.



وأكد وزير الخارجية اليوناني بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أن السلوك "غير الشرعي"، الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة.