اليوم.. النظر في دعوى تعويض الطيار الموقوف من محمد رمضان

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، الشهير إعلاميًا بالطيار الموقوف والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض قدره 25 مليون جنيه جراء الأضرار التي لحقت به.





وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ا لخميس 06/أغسطس/2020 ، تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة اليوم 5 سبتمبر، وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة.



وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.





