مانشستر يونايتد يتحرك لضم سانشو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي أولي جونر سولشير التحرك هذا الأسبوع لضم النجم الدولي الإنجليزي سانشو من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن اللاعب الدولي الإنجليزي ضمن أولويات المدرب النرويجي أولي جونر سولشير هذا الصيف لتعزيز خط هجوم نادي مانشستر يونايتد قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وأضافت التقارير أن إدارة النادي الإنجليزي ستسعى بقوة لحسم الصفقة هذا الصيف بعد ضم اللاعب الدولي الهولندي فان دي بيك من صفوف نادي أياكس أمستردام.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " الأسبوع المقبل.

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