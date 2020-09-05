مفاجأة.. ميسي سيبقي مع برشلونة لكنه يرحل الموسم المقبل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
قرر النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي البقاء رسميا فى صفوف نادي برشلونة الاسباني هذا الموسم وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأجري ميسي حوارا صحفيا مساء الجمعة عبر فيه عن غضبه الشديد من إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو الذي هاجمه بقوة.

بالإضافة إلي توجيه رسالة خاصة لمشجعي نادي برشلونة انه سيبذل قصاري جهده مع النادي الكتالوني هذا الموسم حتي نهاية عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2021.

أخبار تهمك

الترجي يقطع الطريق على الأهلي والزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يحدد موعد انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن قضية "الفيرمونت" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: "مفيش حد في البلد دي مسنود.. والحساب عسير"

منذ ساعة

تعلق ناري لـ أديب على جولة السيسي التفقدية اليوم (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:30 ص

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

02:27 ص

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

11:59 م

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

03:24 ص

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب