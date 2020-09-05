مفاجأة.. ميسي سيبقي مع برشلونة لكنه يرحل الموسم المقبل

قرر النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي البقاء رسميا فى صفوف نادي برشلونة الاسباني هذا الموسم وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأجري ميسي حوارا صحفيا مساء الجمعة عبر فيه عن غضبه الشديد من إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو الذي هاجمه بقوة.





بالإضافة إلي توجيه رسالة خاصة لمشجعي نادي برشلونة انه سيبذل قصاري جهده مع النادي الكتالوني هذا الموسم حتي نهاية عقده.





ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2021.



