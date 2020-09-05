موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يستعد نادي الزمالك لملاقاة فريق طلائع الجيش يوم الأحد 6 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق طلائع الجيش في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ونجح المارد الأبيض في تحقيق الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء خلال المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي.

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، بينما يحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وسوف يخصم ثلاث نقاط من المارد الأبيض في نهاية الدوري بسبب انسحابه من مباراة الأهلي في الدور الأول.

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