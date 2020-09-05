بارما يحصل على موافقة لحضور ألف مشجع بمباراة ودية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
بوابة الفجر
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أصبح بارما أول ناد من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ينال موافقة لحضور المشجعين في ملعبه، منذ بدء أزمة جائحة "كوفيد-19"، إذ سيحضر ألف مشجع لمتابعة مباراة ودية أمام إمبولي يوم الأحد.

وقال بارما في بيان اليوم الجمعة، إنه نال موافقة مجلس المدينة وسيتم تقسيم الجماهير الحاضرة في مدرجين مختلفين بملعب تارديني.

وأضاف بارما، الذي كانت آخر مبارياته على أرضه بحضور المشجعين أمام لاتسيو في التاسع من فبراير (شباط)، أنه سيجري قياساً للحرارة على مدخل الملعب ولن يسمح بحضور من تبلغ درجة حرارتهم أكثر من 37.5 درجة مئوية، ويجب على المشجعين ارتداء الكمامات طوال الوقت.

وقال بارما: "نحن نرغب بشدة في فتح الملعب دون قيود على عدد المشجعين حتى يكون بوسعنا جميعاً خوض تجربة حضور مباريات النادي معاً لكن في الوقت الحالي هذا أكبر عدد ممكن مسموح له بالحضور".

وأضاف: "نتفهم جميعاً أن هذا لا يعني العودة إلى الظروف المعتادة بأي حال لكن في الوقت ذاته نحن نتطلع إلى أن نفعل كل شيء يمكننا فعله حتى تعود الجماهير في جانبنا".

ولا تزال السلطات الإيطالية تناقش إمكانية السماح بحضور المشجعين في مباريات الدوري الإيطالي عند انطلاق الموسم الجديد في 19 سبتمبر (أيلول) الجاري.

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