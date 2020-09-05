تشيلسي يضم هافيرتز مقابل 71 مليون إسترليني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع الألماني الدولي كاي هافيرتز قادماً من باير ليفركوزن لمدة 5 أعوام مقابل 71 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار أمريكي).





وتأتي صفقة "البلوز" الجديدة في إطار تعزيز صفوف الفريق لهدم الهوة التي تفصله عن ليفربول (بطل الموسم المنصرم)، ومانشستر سيتي (بطل 2017-2018 و2018-2019).





وانضم اللاعب (21 عاماً)، والذي يمكنه اللعب في خط الوسط أو الهجوم، إلى مواطنه تيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش وبن تشيلويل والبرازيلي تياغو سيلفا الذين استقدمهم فرانك لامبارد لتشكيلة تشيلسي في الموسم المقبل.





وترك هافيرتز معسكر منتخب ألمانيا صباح اليوم للتوجه إلى ستامفورد بريدج لإنهاء الصفقة.





ولم يشارك هافيرتز في مباراة الخميس ضد إسبانيا (1-1) ضمن دوري الأمم الأوروبية، علماً أن "المانشافت" سيخوض الأحد مباراته الثانية ضد سويسرا.





وأنهى تشيلسي موسمه المنصرم في الدوري الإنجليزي الممتاز رابعاً بفارق 33 نقطة عن ليفربول.





وقال هافيرتز لموقع النادي: "أنا سعيد جداً وفخور لوجودي هنا، بالنسبة لي هو حلم يتحقق للعب في ناد كبير مثل تشيلسي، ولا يمكنني انتظار لقاء جميع اللاعبين والمدربين".





وسجل هافيرتز 46 هدفاً في صفوف ليفركوزن في 150 مباراة معه وسينضم في تشيلسي إلى زميله في منتخب ألمانيا تيمو فيرنر القادم بصفقة بلغت 53 مليون يورو من لايبزيغ.