عرض مغربي لضم حميد أحداد من الزمالك

دخل نادي شباب المحمدية المغربي في سباق التعاقد مع المغربي حميد احداد، لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف فريق الرجاء لنهاية الموسم الجاري.





وقال هشام ايت منا، رئيس نادي شباب المحمدية، في تصريحات لموقع le360 المغربي: "لقد اقتربنا بشدة من حسم صفقة حميد احداد".





وواصل: "إدارة الفريق اقتربت من إنهاء مفاوضاتها مع مسؤولي الزمالك، من أجل ضم اللاعب، وسنحسم الصفقة قريبا".





واستكمل:" إنه استغل عدم تفعيل الرجاء لبند الشراء في عقد اللاعب أحداد، في حدود الآجال المسموح بها، ما سمح لفريقه فتح التفاوض مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك".





واختتم:"يحاول الفريق التوصل لاتفاق يضمن انتقال اللاعب المذكور إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي".



