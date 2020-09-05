مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية لمنتخب تونس، إنها تواصلت مع فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك والمنتخب التونسي.





وقالت قنفود في تصريحات "للقناة التاسعة" التونسية، فأن ساسي قد أخبرها بالفعل بوجود عرض من الأهلي المصري، للتعاقد معه بعد نهاية عقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم".





وواصلت "ويضع ساسي في أولوياته البقاء في الزمالك، خاصة أنه يوجد علاقة خاصة بالنادي وجماهيره، لكنه ينتظر تقدير الإدارة له بعرض مالي مناسب لتجديد عقده معه".





والجدير بالذكر أن انضم ساسي إلى نادي الزمالك، قادمًا من صفوف النصر السعودي في صيف 2018.



