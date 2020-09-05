الترجي يقطع الطريق على الأهلي والزمالك بهذا القرار

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أقدم نادي الترجي الرياضي التونسي، على قطع الطريق أمام ناديي الأهلي والزمالك، بالمحافظة على خدمات نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي الترجي، تجديد عقد نجم الفريق حمدو الهوني، لينتهي في صيف عام 2023، بعد أن كان نتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وكان يحق للدولي الليبي، التوقيع لأي فريق بنهاية في شهر يناير المقبل، إلا أن اللاعب وافق على تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين.

وكانت تقارير صحفية تونسية، قد أكدت أن وكيل أعمال اللاعب تفاوض مع ممثلي الأهلي والزمالك وبيراميدز، بالإضافة للعديد من الأندية الخليجية.

وقرر اللاعب البقاء ضمن صفوف الترجي، على الرغم من تلقيه عدة عروض براتب أكبر بكثير مما يتقاضاه في نادي الترجي، حيث أكد أن المال ليس كل شئ.

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