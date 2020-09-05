كاف يدرس تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

يدرس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" مقترحًا بتأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، كإجراء احترازي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 10"، إلى جانب منح فرصة أكبر لاستكمال الدوريات المحلية.





وكشفت صحيفة "البطولة" المغربية، أن هناك توصيات صحية تحذر من مخاطر إقامة المباريات المتبقية من في دوري الأبطال والكونفدرالية بالمواعيد المحدّدة سلفًا، بعد ظهور عددا من الإصابات بفيروس كورونا بين عناصر الأندية المغربية المشاركة في المسابقتين.





وكانت قد تأجلت عدة مباريات في الدوري المغربي، بعد تفشي الفيروس بين عدة أندية وهم؛ الوداد، ورجاء بني ملال، والجيش الملكي، ونهضة بركان، والدفاع الحسني الجديدي، وسريع وادى زم واتحاد طنجة، والمغرب التطواني.





وسيعقد كاف اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث إمكانية تأجيل مواجهات نصف نهائى دورى الأبطال وكأس الكونفدرالية، على أن تقام مباريات نصف النهائى فى منتصف شهر أكتوبر القادم، وإقامة نهائى المسابقتين فى الأسبوع الأخير من ذات الشهر أو بداية نوفمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الدوريين المغربى والمصرى.





ومن المقرر أن يواجه الأهلى فريق الوداد المغربى، يوم 25 سبتمبر الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 2 أكتوبر القادم، فيما سيكون الزمالك على موعد مع فريق الرجاء يوم 26 سبتمبر في إياب نصف نهائي البطولة، وستقام مباراة العودة يوم 3 أكتوبر.





كما سيلتقي بيراميدز بفريق حوريا كوناكري الغيني، وسيلعب حسنية أغادير أمام نهضة بركان المغربيين في نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.



