نادين الراسي تثير موجة من الجدل بعد احتفالها بعيد ميلادها بـ"البكيني" (صورة)





احتفلت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي،​ بعيد ميلادها، وذلك في أحد المنتجعات البحرية، برفقة خطيبها ونجلها ومجموعة من أصدقائها المُقرّبين.





وأثارت نادين جدلا كبيراً بعد ظهورها في مقاطع فيديو تداولها محبّوها على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تستقبل فرقة الزفّة بالبكيني في عيد ميلادها، وإلى جانبها قالب حلوى طغى عليه اللون الذهبي، وكُتب عليه: "عيد سعيد ملكة القلوب".





ونشرت نادين أيضاً مقطع فيديو من كواليس الإحتفال بعيد ميلادها، وعلّقت: "بهيدي السنة ومن بعد سنين مرقوا قررت احتفل بعيد ميلادي من بعد كل شي صار لحتى قول للكل: قد ما يكون الوجع والظلم كبير خلو كل شي بيفرحكن مرافقكن. عيشو كل يوم بيومو ما تنامو انتو وزعلانين. ببلدنا ما فيكن تعرفوا اذا رح نضل طيبين او لاء. بدي اشكر كل يللي عيدوني ع محبتن الصادقة وبدي ابعت قلوب حب كتيرة للكل".





وتفاعل محبيها مع الصور والفيديوهات بشكل كبير وتباينت تعليقاتهم بين من يتمنى لها السعادة وآخرون انتقدوا ملابسها التي لاتتلائم مع انفجار بيروت والظروف الصعبة التي تمر بها لبنان.



