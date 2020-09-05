الزمالك يفقد نجم الفريق أمام الطلائع

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:42 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري بسبب الإصابة.

ويلتقي الزمالك أمام طلائع الجيش يوم الأحد، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان شيكابالا قد تعرض لكدمة قوية في الركبة بعد مشاركته بديلا أمام بيراميدز، في اللقاء التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

وبحسب تقارير صحفية، فإن شيكابالا لن يتواجد في مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وسيخضع اللاعب لأشعة تحدد طبيعة الإصابة وفترة غيابه.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.

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