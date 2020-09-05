ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفي جوميز وحمد الله

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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أصبح المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر، على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدف لفريقه في شباب الاتحاد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ29.

ويستمر بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، في ملاحقة صاحب الصدارة، حيث أضاف هدفا أخر إلى رصيده التهديفي، في مباراة فريقه أمام الوحدة والتي انتهت بفوز ساحق للزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ29 كالآتي:-
1- عبد الرزاق حمد الله "النصر" برصيد 28 هدف
2- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 25 هدف
3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 18 هدف
4- يوسف نياكات "الوحدة" برصيد 15 هدف
4- روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 15 هدف
5- كارلوس سترانديبرج "الحزم" برصيد 13 هدف
6- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 12 هدف

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