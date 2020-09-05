محمد رمضان يتلقى هدية ثمينة (صورة)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان محمد رمضان، محبيه بصورة جديدة لهدية ثمينة قد تلقاها من أحد الأشخاص، وتوجه له برسالة شكر عبر خاصية الستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر رمضان صورة الهدية وكانت عبارة عن أيفون مطلي بالذهب ومحفور عليه اسمه، وعلق قائلا: "شكرا صديقي خليفة".

وشارك الفنان محمد رمضان، محبيه من قبل بصورة جديدة من كليب أغنيته الجديدة والذي يتعاون من خلالها مع العالمي جيمس وذلك بعدما انتهى من تسجيلها وتم تصوير الكليب داخل دبي.

وكان رمضان خلال الفترة الماضية، قد كشف عن مجموعة من الصور الخاصة بكليبه الجديد والذي يحمل عنوان ياحبيبي، وأعرب محبيه عن حماسهم الشديد لطرحه.

يذكر أنّ رمضان قد أعلن عن مشاركته  في سباق دراما رمضان المقبلة بمسلسل "موسى" وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
محمد رمضان يتلقى هدية ثمينة (صورة)
محمد رمضان يتلقى هدية ثمينة (صورة)

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