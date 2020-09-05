عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
الفجر
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أعلن مجلس الأمن والدفاع، في السودان، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

واعتبر مجلس الأمن والدفاع في السودان، البلاد منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات.

ودعا المجلس للمزيد من التكاتف والتكافل بين مكونات الشعب السوداني.

وكشف أن هناك تأثر في 16 ولاية وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، لافتا إلى وفاة 99 شخصاً وإصابة 46 آخرين.

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