رغم قضايا التحرش الجنسي.. "البولشوي" لن يتنازل عن بلاسيدو دومينغو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن مدير عام مسرح البولشوي ، فلاديمير أورين في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية أنه لن يتراجع عن التعاون مع المغني بلاسيدو دومينغو.

وقال "لدينا موقف واضح بهذا الشأن. أما أنا فمقتنع بأن حالات التحرش الجنسي لا يمكن أن تنظر إليها المحكمة بعد مرور 30 عاما. وكان يجب أن تنظر إليها وقت حدوثها".

يذكر أن فضيحة التحرش الجنسي اندلعت حول مغني الأوبرا، بلاسيدو دومينغو،  في أغسطس عام 2019 حين اتهمت 9 نساء نجم الأوبرا بالتحرش الجنسي وقلن إن دومينغو كان يحاول أن يقبلهن ويجبرهن على ممارسة الجنس طيلة 30 عاما. ثم تقدمت 11 امرأة أخرى بتهم مماثلة. لكن دومينغو رفض كل شيء.

بينما تراجعت المسارح الأوروبية الكثيرة عن التعاون معه.

وقال، أورين، إن "دومينغو ليس مغنيا عظيما فحسب بل وموسيقيا وفنانا كبيرا. ولدينا اليوم فرصة للتعاون معه".

مع ذلك أعلن مدير عام المسرح أن نجوم الأوبرا والباليه الروس سيحلون في الفترة ما بين سبتمبر الجاري وديسمبر المقبل  محل النجوم الأجانب بسبب انتشار وباء الفيروس التاجي في العالم وروسيا.

أخبار تهمك

ميلان يجهز عرض لضم جاريث بيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف وادي دجلة أمام الأهلي

منذ ساعتين

دجلة يكشف مفاجأة عن صحة هدفه أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 3 ساعات

كيف سيكون تشكيل يوفنتوس بعد التعاقد مع سواريز وأرثر؟

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن قضية "الفيرمونت" (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

انتهت الأزمة .. ميسي يعلن البقاء في برشلونة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

11:40 م

كيف سيكون تشكيل يوفنتوس بعد التعاقد مع سواريز وأرثر؟

01:57 ص

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

11:00 م

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب