رغم قضايا التحرش الجنسي.. "البولشوي" لن يتنازل عن بلاسيدو دومينغو

أعلن مدير عام مسرح البولشوي ، فلاديمير أورين في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية أنه لن يتراجع عن التعاون مع المغني بلاسيدو دومينغو.





وقال "لدينا موقف واضح بهذا الشأن. أما أنا فمقتنع بأن حالات التحرش الجنسي لا يمكن أن تنظر إليها المحكمة بعد مرور 30 عاما. وكان يجب أن تنظر إليها وقت حدوثها".



