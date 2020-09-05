ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على وادي دجلة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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حقق النادي الأهلي انتصارا صعبا على حساب وادي دجلة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالأمس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 16 هدف، وبفارق 7 أهداف عن المركز الثاني.

وغاب السعيد عن مباراة بيراميدز الأخيرة أمام نادي الزمالك، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام فريق سموحة.
ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري :-

1- عبد الله السعيد 16 هدف.
2- محمد شريف 9 أهداف.
3- سيف الدين الجزيري 8 أهداف.
4- وليد سليمان 7 أهداف.
5- مصطفى محمد 7 أهداف.
6- أحمد سيد زيزو 6 أهداف.
7- حسام حسن 6 أهداف.
8- مروان حمدي 6 أهداف.
9- فادي فريد 6 أهداف.

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