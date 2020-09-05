حبس طبيب طنطا المتهم بالتحرش لحين ورود تحريات المباحث

قررت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، مساء الجمعة، حجز طبيب نفسي تقدمت ضده بلاغات من عددا من السيدات باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة، لحين ورود تحريات المباحث اليوم السبت، وعرضه عليها مجددا.



كانت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، استمعت لأقوال طبيب نفسي تقدمت ضده عدة بلاغات من عدد من السيدات باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة، ونفى كافه تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة ضده، مؤكدا أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وابتزاز من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بقصد التشهير بسمعته.



وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تمكنت من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بعدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسى.



وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



على جانب آخر نشرت زوجة الطبيب المتهم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن زوجها يتعرض لحملة تشوية ممنهجة تتم كل عام في نهاية شهر ٨ وبداية شهر ٩ كأنها حملة موسمية، وأكدت أنها متأكدة من براءة زوجها جيدا وأن له أعداء هم من وراء حملة التشويش.