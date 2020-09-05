سليم عساف يوجه رسالة غريبة: "ينتابني شعور الفزع!!"





أعرب لفنان اللبناني ​سليم عساف​ عن غضبه الشديد مما حدث في انفجار بيروت، وذلك بعد مرور شهر عليها مشيراً الى أنه يفكر بكل الذين فقدوا أحباءهم في هذه الكارثة، وتساءل عن ما إذا كان هناك من أحد يواسيهم في هذه المصيبة.



وكتب عساف عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلا: "ينتابني شعورٌ مفزع، عندما أفكر باللذين فقدوا أحباءهم في انفجار المرفأ.

وأضاف: أتساءل من يواسيهم في دولة الغباء !؟ كيف يشعرون بين اللامبالين ؟! هل خففت زيارات ماكرون وغيره شيئاً من حزنهم !؟ هل أصبح لديهم قضية يناضلون من أجلها !؟ أم سكنت منازلهم التعاسة واللا أمل !؟؟.







