رئيس الإسماعيلي السابق: لابد من إبعاد كل الفاشلين ووضع الدراويش لا يليق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:48 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، عن أزمة نتائج الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدراويش.

وأكد نصر أبو الحسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لابد من إبعاد كل الفاشلين لتصحيح المسار"

وأضاف: "الوضع في نادي الدروايش أصبح لا يليق وخاصة بعد تدهور النتائج".

وأوضح: "الإسماعيلي في مركز متأخر منذ بداية الموسم وليس الأمر بسبب خسارة أخر مباراتين ولكن الفريق يعاني منذ بداية الموسم".

ويذكر أن النادى الإسماعيلي تلقي خسارة أمام فريق مصر المقاصة برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



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