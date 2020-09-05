نوال الزغبي تثلج صدور محبيها وتعلن عن أغنية خليجية جديدة





أعلنت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي،​ عن مفاجأة تحضرها قريبا لمتابعيها وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.





حيث ردت نوال على أحد متابعيها حول إمكانية طرحها لأغنية خليجية، وكتبت: "في اغنية خليجية اكيد".





وقد أثار إعلان نوال عن إستعدادها لطرح أغنية باللهجة الخليجية، ترحيباً واسعاً من متابعيها، خصوصاً انها من الفنانات اللواتي نجحن بتقديم الأغنية الخليجية.





وكانت نوال قد كشفت عن الطريقة الأفضل للحفاظ على السعادة، ونشرت عبر صفحتها الخاصة صور جديدة وتفاعل معها الجمهور بشكل لافت.