تركي آل الشيخ يكشف كواليس نجاحاته مع ألميريا الإسباني

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي خلاف
Advertisements
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن تفاصيل نجاحاته في قيادة ألميريا، بعد عام واحد فقط على شرائه كافة أسهم النادي.

وكتب تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل نجاحه مع ألميريا الإسباني.

وقال مالك ألميريا : " تملكت النادي والفريق ينافس على تفادي الهبوط للدرجات الأدنى، تملكته مقابل ٢٠ مليون يورو، قمت بزيادة رأس المال بقيمة ٣٠ مليون يورو".

وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية: " تم تغيير ٨٠٪؜ من الفريق، وتطوير أرضية الملعب والإضاءة، والنتيجة تمكن الفريق في موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود للاليجا ولم يوفق".

وواصل : " تم بيع ٨٠٪؜ من عقد لاعب واحد مقابل ٢٥ مليون يورو كاش + إضافات لتصل قيمة الصفقة لـ44 مليون يورو، لازال الميريا يمتلك ٢٠٪؜ من عقد اللاعب".

وأردف: "أستطيع حاليًا أن أقول إني وصلت لنقطة break even، نمتلك الآن أيضا عروض لبيع ثلاثة لاعبين من ألميريا بقيمة ١٠ مليون يورو".

وأتم آل الشيخ: "حصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية وسيتم الافتتاح في مؤتمر صحفي بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد العاصي ورئيس بلدية المدينة".

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح فيروس كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف وادي دجلة أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يوجه إنذارًا شديد اللهجة إلى كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ ساعتين

انتهت الأزمة .. ميسي يعلن البقاء في برشلونة

منذ ساعة

دجلة يكشف مفاجأة عن صحة هدفه أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ميلان يجهز عرض لضم جاريث بيل

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

11:40 م

انتهت الأزمة .. ميسي يعلن البقاء في برشلونة

12:35 ص

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

11:00 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

11:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب