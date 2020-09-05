إيمي طلعت زكريا تحضر لأغنية جديدة لوالدها الراحل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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فاجأت الفنانة إيمي طلعت زكريا، جمهورها بتحضير عمل غنائي جديد لوالدها الراحل الفنان طلعت زكريا، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت إيمي، مجموعة صور جديدة لها من داخل الأستديو، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إيمي، على الصور قائلة: "قريبًا أغنية لبابا الله يرحمه".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا ودينا وعمرو عبد الجليل، وعرض المسلسل خلال فصل الشتاء الماضي.

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