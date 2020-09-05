خبير تحكيمي يكشف صحة هدف وادي دجلة أمام الأهلي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الخبير التحكيمي عادل عقل، عن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في لقاء الأهلي ووادي دجلة في لقاء اليوم. 

وأكد عادل عقل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جهاد جريشة تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحة لوادي دجلة بعد تدخل رامي ربيعة على مهاجم دجلة في الدقائق الأولى من المباراة ولم يرجع للفار".

وتابع: "أما هدف وادي دجلة الذي تم إلغاؤه فهو صحيح وقرارت جهاد جريشة غير موفقة في مباراة اليوم نهائيا".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق وادى دجلة بهدفين دون رد سجلهم كل من مروان محسن وحمدي فتحي ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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