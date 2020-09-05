أديب يسخر من اختفاء كوؤس اتحاد الكرة: "اللي معاه الكاس يجيبه"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على القضية المثارة بشأن اختفاء عدد من الكوؤس من الاتحاد الأفريقي، قائلا: "حكاية غريبة، صحينا لاقينهم بيقول أن في كوؤس مش لاقينها".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "الموضوع في ريحة انتخابات ومجلس إدارة جديد، ومجلس إدارة قديم"، مضيفا: "يا جماعة اللي معاه كأس 2010 يقول ويجيبه وأنا هسلمه.. ده بيتعمل في مصر".



وف سياق متصل قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري الأسبق، إنه لا يعرف السبب من إثارة موضوع اختفاء الكؤوس حاليا مشيرا إلى أن هناك بالفعل محاضر تم عملها منذ حريق اتحاد الكرة في عام 2013.



وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إن كان متواجد خارج البلاد وقت حريق اتحاد الكرة مشيرا إلى أن أن الكأس ليس مصنوعة من الذهب حتى تتعرض للسرقة بل هي شيء رمزي

وأشار إلى أن أن النسخة الأصلية من الكأس متواجدة داخل الاتحاد الأفريقي ومصر كان لديها نسخة من الكأس.



وتابع انه لا يعلم الهدف من إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت، مضيفا: هل من أجل التشكيك في أشخاص كانت متواجدة لا نعلم وأتمنى أن يتم فتح تحقيقات النيابة مرة أخرى للتحقيق في اقتحام اتحاد الكرة ومعرفة المتسبب في ذلك ".

