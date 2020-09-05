من داخل الأستديو.. أحمد جمال يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد





شوق المطرب أحمد جمال، جمهوره لعمل غنائي جديد يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، على قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".حيث نشر أحمد، مجموعة صور جديدة له من داخل الاستديو، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق جمال، على الصور قائلًا: "قريبًا".يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال، أغنية "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان أحمد جمال، ومن توزيع ومكس محمد شفيق، جيتارات أحمد حسين، وهندسة صوتية أمير محروس، وقدمها على طريقة الفيديو كليب، عبر شاشة قناة "مزيكا".