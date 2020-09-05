قبل عرضه بساعات.. ماجد المصري يروج لمسلسل "الوجه الآخر" (صورة)













ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم النجمة السورية نسرين طافش ومدخت تيخا وندا موسى ومادلين طبر وهاني سلامة وحنان سليمان وأحمد جمال سعيد.

روج الفنان ماجد المصري، لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "الوجه الآخر" من خلال نشر البوستر الرسمي للمسلسل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق ماجد، على البوستر الرسمي قائلًا: "غدًا الثامنة مسًاء على سي بي سي إن شاء الله يعجبكم".مسلسل "الوجه الآخر" تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 45 حلقة.