بعد تعرضها لأزمات صحية.. مايلي سايرس تودع الطعام النباتي
السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:41 ص
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كشفت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس، أنها لم تعد تتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما، بعدما اكتشفت أنه يؤثر سلبا على صحتها.
وناقشت سايرس، الأربعاء الماضي، أسباب عدم كونها نباتية خلال مقابلة مع المذيع، جو روغان، في البودكاست "The Joe Rogan Experience"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وقالت المغنية البالغة من العمر 27 عاما: "كنت نباتية لفترة طويلة جدا، وكان علي إدخال الأسماك والأوميغا في حياتي، لأن عقلي لم يكن يعمل بشكل صحيح".
وأشارت إلى أنها اتبعت أكثر نظام غذائي نباتي يتسم بالصرامة والقسوة من عام 2013 إلى 2019، لكنها تعرضت خلال تلك الفترة لعوامل صحية جعلتها تتخلي عن التزامها بأن تكون نباتية، وهي معاناتها من آلام شديدة في الفخذ، وأنها تمارس مجهودا على معدة فارغة، كما أنها لاحظت أن لديها سوء تغذية.